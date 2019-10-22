موسيس وعمرو مرعي يقودان هجوم المقاصة أمام دجلة

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة عن التشكيل الذي سيخوض مباراته أمام وادي دجلة، والتى ستنطلق فى تمام الخامسة والنصف مساء اليوم علي ستاد بتروسبورت في الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري.



وجاء تشكيل المقاصة كالآتى:



حراسة المرمى: محمود حمدى



خط الدفاع : أحمد مودي– شريف حازم– حسني فتحي – محمد دسوقي



خط الوسط: عاصم سعيد - أحمد ياسين –خالد اوتشو –صلاح عاشور



خط الهجوم: موسيس – عمرو مرعي.



ويتواجد على دكة البدلاء : محمد كوكو –عصام صبحي –محمد مسعد–باولن فوافي –صلاح امين - محمد إبراهيم .