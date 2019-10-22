لدعم الاستثمار الزراعي.. رحلتا طيران شهريا لمنطقة شرق العوينات

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه سيتم تنظيم رحلتي طيران شهريًا لصالح أهالي المحافظة ومستثمري منطقة شرق العوينات وذلك لدعم الاستثمار.





وأوضح "الزملوط"، أن خط سير الرحلة سيبدأ من القاهرة - شرق العوينات - مطار الخارجة والعودة إلى القاهرة في نفس اليوم، لافتًا إلى أن الشركات الراغبة في حجز مقاعد ثابتة فيجب التواصل مع مكتب الطيران الخاص بالمحافظة.





وقال المحافظ، إن محافظة الوادى الجديد تمتلك 3 مطارات أحدها بمدينة الخارجة ويستقبل رحلتين أسبوعيا وآخر بمدينة الداخلة ومتوقف منذ عدة سنوات لأعمال الصيانة والتطوير وثالث يقع بمنطقة شرق العوينات وهو مطار صغير لخدمة الشركات الزراعية العاملة في المنطقة.





وأشار إلى أن منطقة شرق العوينات تقع في الجزء الجنوبي الغربي لجمهورية مصر العربية على بعد 365 كم جنوب الداخلة وهي مخصصة للاستثمار الزراعى.