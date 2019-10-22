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اقتصاد

جمارك الإسكندرية تحبط تهريب منشطات ومكملات غذائية من الإمارات

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:23 م
المضبوطات
المضبوطات
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محمد يحيى
أحبطت جمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى، محاولة تهريب كميات من البضائع المتنوعة بوزن 14.25 طن داخل حاوية 40 قدم واردة من الإمارات.

قال مصدر جمركي إن الرسالة الجمركية والمخزنة بالساحة الصينية بالإسكندرية، من واقع المستندات كانت عبارة عن أمتعة شخصية، إلا أن المعاينة الفنية أثبتت وجود المضبوطات وكانت عبارة عن مكملات غذائية ومنشطات جنسية ومستحضرات تجميل وعطور بخلاف شاشات تليفزيون 55 بوصة .

تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة والحصر من " سامى ناجى، محمد حلمى، عبد الحميد فرج، أحمد طه ، حمدى الجناينى، سعيد بركات ،العميد محمد مصباح بمباحث الأموال العامة"، وتحرير محضر بالواقعة بعد ابلاغ أحمد القرنشاوى، رئيس الجمرك، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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