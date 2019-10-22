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حوادث

لقائدي السيارات.. خدمة جديدة من الداخلية لمعرفة أماكن تجمع المياه

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:22 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
اطلقت وزارة الداخلية، خدمة من خلال تطبيقها الالكتروني علي الهواتف الذكية، يمكنك من خلاله التعرف على أماكن الإزدحام المرورى نتيجة تجمعات المياه.

وقالت الوزارة انه يمكن لقائدي المركبات التعرف عن طريق إستخدام تطبيق وزارة الداخلية على التليفونات الذكية والدخول على خدمة "الخريطة التفاعلية" التى تمكنك من معرفة أماكن الإزدحام والكثافات المرورية فور حدوثها تنسيقًا والخدمات الشرطية المنتشرة بالطرق المختلفة.

لتحميل تطبيق وزارة الداخلية على التليفونات الذكية من متجر Google Play من خلال الرابط التالى:
https://play.google.com/store/apps/details?id=moi.com.excel.moi

لتحميل تطبيق وزارة الداخلية على التليفونات الذكية من متجر App Store من خلال الرابط التالى:
https://apps.apple.com/us/app/وزارة-الداخلية-المصرية/id1459563811?ls=1
لقائدي السيارات.. خدمة جديدة من الداخلية لمعرفة أماكن تجمع المياه
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