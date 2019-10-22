لقائدي السيارات.. خدمة جديدة من الداخلية لمعرفة أماكن تجمع المياه

اطلقت وزارة الداخلية، خدمة من خلال تطبيقها الالكتروني علي الهواتف الذكية، يمكنك من خلاله التعرف على أماكن الإزدحام المرورى نتيجة تجمعات المياه.



وقالت الوزارة انه يمكن لقائدي المركبات التعرف عن طريق إستخدام تطبيق وزارة الداخلية على التليفونات الذكية والدخول على خدمة "الخريطة التفاعلية" التى تمكنك من معرفة أماكن الإزدحام والكثافات المرورية فور حدوثها تنسيقًا والخدمات الشرطية المنتشرة بالطرق المختلفة.



لتحميل تطبيق وزارة الداخلية على التليفونات الذكية من متجر Google Play من خلال الرابط التالى:

https://play.google.com/store/apps/details?id=moi.com.excel.moi



لتحميل تطبيق وزارة الداخلية على التليفونات الذكية من متجر App Store من خلال الرابط التالى:

https://apps.apple.com/us/app/وزارة-الداخلية-المصرية/id1459563811?ls=1