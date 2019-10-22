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أخبار العالم

الأكراد يعلنون إتمام انسحابهم من شمال شرق سوريا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:51 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أبلغ قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، اليوم الثلاثاء، الجانب الأمريكي بانسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة المحددة شمال شرق سوريا بموجب الاتفاق الأمريكي التركي.

وقال مسئول في الإدارة الأمريكية في تصريح صحفي لبعض وسائل الإعلام، مساء الثلاثاء، إن عبدي أكد للولايات المتحدة أن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية عمودها الفقري، نفذت كل التزاماتها في إطار الاتفاق بين واشنطن وأنقرة حول وقف إطلاق النار شمال شرق الأراضي السورية.

وشدد المسؤول على أن الولايات المتحدة ستعتبر كل الإجراءات التي ستتخذها تركيا على الأرض ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة، بعد انتهاء المهلة الممتدة لـ 120 ساعة لانسحابهم من الأراضي المحددة، خرقا للاتفاق بين الطرفين، مما سيسفر عن فرض عقوبات لا مفر منها على الجانب التركي.
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