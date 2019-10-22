الحكومة لا تفعل ما تقوله.. «محلية النواب» بعد غرق شوارع القاهرة بالأمطار

انتقدت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أداء الحكومة بشأن تعاملها مع أزمة سقوط الأمطار وغرق شوارع القاهرة، قائلةً "اللي بتقوله الحكومة غير اللي بيتنفذ".





وأضافت منى جاب الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن خطة الحكومة المعلنة للتعامل مع سقوط الأمطار لتفادي تجمعها وغرق الشوارع هو التنسيق بين المحافظين مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة لمعرفة التنبؤات الخاصة بسقوط الأمطار والتنسيق بين غرف العمليات فى كل من وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري، لتفادي تجمع المياه بعد سقوط الأمطار عن طريق شفطها بالسيارات.





وقالت النائبة، "كان من المفترض أن تكون سيارات شفط مياه الأمطار فى منتظرة فى الأماكن التى تتجمع بها المياه لتفادى غرق الشوارع وتعطيل حركة السير".





وأكدت أمين سر لجنة الإدارة المحلية، ضرورة وجود مصافٍ لمياه الأمطار متصلة بشبكات الصرف الصحى للمحافظات كحل دائم للمشكلة.





يشار إلى أنه تشهد معظم المحاور الحيوية بالقاهرة كثافات مرورية نتيجة تجمعات مياه الأمطار التي أغرقت الشوارع والميادين.





ووجه اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، بإخطار الجهات المعنية للدفع بسيارات شفط المياه من مطالع ومنازل الكبارى، وأيضًا بالطرق الحيوية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.





فيما تابع اللواء عمرو البيلي، مدير مرور القاهرة، حركة المرور وانتظام كافة الخدمات خلال جولة تفقدية بعدد من المحاور التى تشهد تكدسًا مروريًا.





وناشد "البيلى"، قائدي السيارات، عدم تجاوز السرعات المقررة، والالتزام بقواعد المرور خاصة فى تجمعات المياه حفاظًا على سلامتهم.





وكانت كاميرات المراقبة رصدت أماكن التكدسات المرورية بعدد من المحاور الهامة والحيوية نتيجة هطول وتجمعات مياه الأمطار، على الفور تم تعزيزات الخدمات المرورية بتلك الأماكن للعمل على سحب تلك الكثافات.





فى الوقت الذى تم فيه رصد تعطل بعض المركبات فى أماكن متفرقة بشوارع القاهرة، وتم التعامل الفورى معها وسحبها بأوناش المرور.