بإطلالة ناعمة.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بصورة جديدة

شاركت المطربة شمس الكويتية صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت شمس الكويتية في غرفتها، وهي بإطلالة انيقة ، وجذابة للغاية.وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "أغلبُ الذين تُكسَر من أجلهم القواعد، هم كاسري الخواطر والقلوب دون عناية ولا التفات".وظهرت شمس الكويتية بفستان باللون الأسود، والمصنوع من الدانتيل الأسود، وبأكمام شفافه مصنوعة من الحرير، وهو ما ابرز من انوثتها واناقتها بشكل كبير.وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا بشكل ملفت، وانسيابي، واختارت بعض اللمسات البسيطة من الأكسسورات، حيث اختارت ابراز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر الشفاه.ولم تتكلف شمس الكويتية في ارتداء الأكسسورات، حيث اختارت الظهو بإطلالة بسيطة، وناعمة للغاية، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.