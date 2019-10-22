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اقتصاد

تاون جاس تعرض ما تم إنجازه خلال اجتماع لجنة الطاقة بالبرلمان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:31 م
مشروع لتاون جاس
مشروع لتاون جاس
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مايكل عياد
فوض المهندس ياسر بهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي " تاون جاس"؛ المهندس شريف أبو المحاسن، مدير عام المشروعات ومتابعة التنفيذ بفرع الشركة بالإسكندرية لحضور جلسة لجنة الطاقة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي أمس، والرد على ماجاء بطلب الإحاطة المقدم من النائب حسين خاطر بخصوص أعمال الغاز في مناطق المنتزه وريف المنتزه وموقف إعادة الشيء لأصله.

واستعرض أبو المحاسن خلال المناقشة ما أنجزته الشركة من أعمال التوصيل بالمحافظة موضحًا أن الشركة خلال عام 2019 نجحت في توصيل الغاز الطبيعى لعدد ١٠٠ ألف وحدة سكنيه بنسبة تنفيذ ١٠٠ ٪؜ من المخطط .

أشار إلى الإجراءات التى اتخذتها الشركة لتوصيل الغاز لعملائها وتلبية احتياجاتهم، تنفيذا لتوجيهات وزير البترول والثروة المعدنية في التيسير على المواطنين و تفعيلًا لمبادرته في تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيها شهريا و بدون مقدم على 6 سنوات .

لفت إلى أن العام الماضي 2018 شهد توصيل الغاز الطبيعي لـ102 ألف عميل منزلي و دخول الغاز الطبيعى لأول مرة لمناطق (أسكوت – سيكلام – طوسون – المعمورة البلد – خورشيد – الزوايدة – المراغى – الرحمة – البكاتوشى – أبيس 2 – المحروسة ودنا – عزبة الـ 500 – عزبة محسن ) بالإضافة إلى توصيل الغاز لأول مرة خلال 2019 لمناطق ( أبو قير – المنشية البحرية ) وذلك في إطار خطة الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والوصول للمناطق المحرومة .

ومن ناحيته أثنى رئيس لجنة الطاقه والنواب علي الأداء المميز لشركة – تاون جاس – واشادوا بسرعة تنفيذها لخطة الدولة للتحول إلى الوقود الآمن بيئيًا .
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