برد قارس.. ثلوج وأمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي

تعرضت محافظة مطروح، الليلة، لطقس سيئ و تساقطت حبات الثلج مع أمطار غزيرة على جميع أنحاء المحافظة واشتدت غزارتها على مدن الساحل الشمالي.



وظهر في سماء مطروح برق ورعد بكميات كبيرة تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين.



وتسببت الأمطار الغزيرة في تجمع كميات كبيرة من المياه بالشوارع، ما دفع سيارات مجالس المدن للخروج فورا بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لشفط بالشوارع خاصة التي لا يوجد بها صرف صحي.



واستقبل بدو مطروح الامطار بحالة من الفرحة لملي ابارهم التي يعتمدون عليها في الشرب والزراعة.