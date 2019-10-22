تساقط الثلوج.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأربعاء.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار غدًا وبعد الغد موجودة وبشدة، ومستمرة ليوم الجمعة المقبل، موضحًا أن البلاد تتعرض غدًا الأربعاء لأمطار مثل اليوم.



وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن البلاد ستتعرض لانخفاض في درجات الحرارة، بمعدل ثلاث درجات.



وأشار المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية إلى أن مطر اليوم مطر رعدي، وأن هناك بعض المناطق تساقط فيها ثلوج.



وطالب المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية من جميع المواطنين بتوخي الحذر من تقلبات الجو.

