Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تساقط الثلوج.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأربعاء.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:58 م
تساقط الثلوج
تساقط الثلوج
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار غدًا وبعد الغد موجودة وبشدة، ومستمرة ليوم الجمعة المقبل، موضحًا أن البلاد تتعرض غدًا الأربعاء لأمطار مثل اليوم.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن البلاد ستتعرض لانخفاض في درجات الحرارة، بمعدل ثلاث درجات.

وأشار المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية إلى أن مطر اليوم مطر رعدي، وأن هناك بعض المناطق تساقط فيها ثلوج.

وطالب المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية من جميع المواطنين بتوخي الحذر من تقلبات الجو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى سارة للمواطنين.. الأرصاد: طقس اليوم معتدل بعد انتهاء الموجة الحارة

الأرصاد الجوية عن حالة الطقس: غدا الثلاثاء أمطار تصل لـ سيول

ترشيحاتنا

إيقاف طبيب أسنان بعد خلعه 10 أسنان لمريضة.. والنتيجة مفجعة

الأرصاد تحذر المصريين .. السيول والأمطار غدا أسوأ من اليوم

دعاء المطر .. تعرف على أفضل الأدعية وأكثرها استجابة

توقف خدمة واتساب عشوائيا في مصر والعالم

الأرصاد تحذر من حالة الطقس: مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.. فيديو

أول رد فعل من حسام البدرى بعد تأجيل الدورى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كارثة سيل 2016.. سوهاج تستعد للسيول بسدود وبحيرات صناعية.. تنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة وقت الأزمة ..صور

شلل مروري.. القاهرة تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار ..صور

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور