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رياضة

ريال مدريد يضرب شباك جالطة سراي التركي بصاروخية كروس في الشوط الأول .. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:55 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهي فريق ريال مدريد الإسباني الشوط الأول متقدما بهدف دون رد في شباك مضيفه جالطة سراي التركي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف التقدم جاء من هجمة منظمة بقيادة إدين هازار الذي توغل إلى منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة للقادم من الخلف توني كروس الذي سددها بسهولة في شباك الحارس موسليرا .

وسيطر ريال مدريد على بداية المباراة، لكن التهديد جاء من أصحاب الأرض من تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق فلورين أندوني لكن تصدي لها الحارس تيبو كورتوا ببراعة .

واختار زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد تشكيل فريقه كالتالي :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : كارافخال، فاران، راموس، مارسيلو

خط الوسط : كروس، فالفيردى، كاسيميرو

خط الهجوم : هازارد، بنزيما، رودريجو.
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