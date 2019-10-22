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مكسب جديد.. راديو المطلقات: تعديلات قانون النفقة في صف المرأة المصرية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:47 م
محاسن صابر
محاسن صابر
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عبد الخالق صلاح
أعربت محاسن صابر ، مؤسسة "راديو المطلقات"، عن سعادتها البالغة بتعديلات قانون النفقة، حيث وصفته بأنه قانون في صف المرأة المصرية ومكتسب جديد للمرأة، مضيفة: " إيه اللي يخوف راجل طلق مراته من عقوبة في القانون إذا كان أب ملتزم برعاية أبنائه وملتزم بالنفقة ومهتم بأولاده".

وأضافت "صابر"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن تعديل القانون نص على أنه كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابعت: "كل متهرب من دفع النفقة متخوف من القانون ، عقاب رادع لاي شخص متهرب من النفقة ، مش جاي في صف المرأة فقط، ده هيشيل عبئ عن كاهل الدولة عن دفع النفقات ، وزارة التضامن أحيانا تقوم بتسديد الأموال بدلا من المطلقين عشان هما يتمنعوا عن تسديدها ، وتقدر بـ 49 مليون جنية شهريا".
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