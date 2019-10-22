Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز صعب على جالطة سراي.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:15 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزًا صعبًا بهدف دون رد في شباك مضيفه جالطة سراي التركي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف المباراة جاء من هجمة منظمة بقيادة إدين هازار الذي توغل إلى منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة للقادم من الخلف توني كروس الذي سددها بسهولة في شباك الحارس موسليرا .

وسيطر ريال مدريد على بداية المباراة، لكن التهديد جاء من أصحاب الأرض من تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق فلورين أندوني لكن تصدي لها الحارس تيبو كورتوا ببراعة .

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلي 4 نقاط في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان، صاحب الـ 9 نقاط.

وجاء تشكيل ريال مدريد للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : كارافخال، فاران، راموس، مارسيلو

خط الوسط : كروس، فالفيردى، كاسيميرو

خط الهجوم : هازارد، بنزيما، رودريجو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التشكيل الرسمي .. بيل وبنزيما يقودان هجوم ريال مدريد في غياب هازارد

هازارد وبيل يقودان هجوم ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

التعادل السلبي يحسم مباراة كلوب بروج وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

8 نجوم يغيبون عن ريال مدريد فى مواجهة مايوركا يتقدمهم هازارد

غيابات بالجملة من ريال مدريد قبل مباراة جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد وجالطة سراي التركي فى دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

غرق الشوارع بمدينة نصر.. فيديو

صور لأول مرة.. زوجة الرئيس الأمريكي كينيدي قبل وفاتها بالسرطان

إيقاف طبيب بعد خلعه 10 أسنان لمريضة.. والنتيجة مفجعة

بـ القفطان المغربي.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

بعد كارثة سيل 2016.. سوهاج تستعد للسيول بسدود وبحيرات صناعية.. تنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة وقت الأزمة ..صور

تسريبات تكشف الفائز بجائزة الكرة الذهبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإطلالة أنيقة.. اختاري الجيب البليسية في الجامعة والعمل والمناسبات

لكل عروسة بتجهز .. 10 أفكار للمطبخ الضيق

بعد كارثة سيل 2016.. سوهاج تستعد للسيول بسدود وبحيرات صناعية.. تنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة وقت الأزمة ..صور