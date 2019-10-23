عايم في بحر الحب.. صبري فواز ينشر صورة برفقة ابنته

نشر الفنان صبرى فواز، صورة، عبر حسابه على إنستجرام، رفقة ابنته "صبا".وظهرت نجلة صبرى فواز خلال الصورة، وهي تُقبل والدها، وعلق عليها: "عايم فى بحر الحب" وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه.ومن أهم أعمال صبري فواز في الدراما: «الوصية، العائلة، امرأة من زمن الحب، لحظات حرجة، حدائق الشيطان، ليالي الحلمية، البر الغربي، مسألة مبدأ، المصراوية، السبع وصايا».وشارك صبري فواز في شهر رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل «رحيم»، مع ياسر جلال، محمد رياض، نور، حسن حسني، وكان آخر أعماله في السينما فيلم «سوق الجمعة»، مع عمرو عبدالجليل.