ريفر بليت يتأهل لـ نهائي كأس ليبرتادوريس رغم خسارته أمام بوكا جونيور

تأهل فريق ريفر بليت الأرجنتيني إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، رغم خسارته أمام غريمه ومواطنه بوكا جونيورز 0-1، في المباراة التي جمعتهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.



واستفاد ريفر بليت من فوزه على بوكا جونيورز بهدفين دون رد، في لقاء الذهاب، ليتأهل إلى نهائي كأس ليبرتادوريس للمرة الثانية على التوالي، بنتيجة 2-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



سجل هدف بوكا جونيورز والمباراة الوحيد اللاعب يان هورتادو في الدقيقة 80، ولكنه لم يكن كافيا لعبور فريقه للدور النهائي.



وسيلعب ريفر بليت في المباراة النهائية للبطولة القارية مع المتأهل من مباراة فلامنجو وجريميو البرازيليين.