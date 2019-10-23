شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

قرر محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتطوراتها خلال الساعات المقبلة.



وأكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة؛ لمواجهة الظروف الجوية الصعبة



وأصدر محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.



وشهدت محافظة شمال سيناء، سقوط أمطار رعدية مصحوبة بالبرق وموجة برد ورياح متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة.

