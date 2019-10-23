أمطار رعدية تحول شوارع البحيرة لمستنقعات وارتفاع نسب الغياب بالمدارس.. صور

شهدت محافظة البحيرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، الأربعاء، سقوط أمطار رعدية غزيرة وتقلبات بالجو، مصحوبة بانخفاض شديد فى درجات الحرارة، خاصة بالمدن الساحلية "رشيد، إدكو، كفر الدوار"، حيث أغرقت الأمطار شوارع البحيرة وحولتها إلى مستنقعات مائية على الرغم من حالة الاستنفار التى تشهدها الوحدات المحلية بنطاق المحافظة وتواجد رؤسائها بالشوارع وسط سقوط الأمطار للإشراف على عمليات شفط الأمطار لتسيير الحركة المرورية المواطنين بالشوارع.



فيما أعلنت الأجهزة المعنية عن غلق بوغازي رشيد والمعدية وتوقف حركة الصيد حرصا على سلامة الصيادين من مخاطر سوء حالة الطقس المتقلب وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، وتسبب سقوط الأمطار فى ارتفاع نسبة الغياب لطلاب وطالبات المدارس والجامعة بسبب سوء حالة طرق العزب والتوابع بالقرى، كما تسبب سقوط الأمطار فى منع السائقين من تحميل الركاب خشية وقوع الحوادث.



فى سياق متصل، أعلنت محافظة البحيرة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، حيث قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انعقاد غرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة، وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى معها وحلها فى أسرع وقت، وذلك بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بداية من اليوم، حيث تعرضت بالفعل بعض مراكز المحافظة لسقوط مطر خفيف ببعض النواحى.



وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لأى مطالب للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



ووجه اللواء هشام آمنة بمراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أى أسلاك كهرباء مكشوفة حرصا على سلامة المواطنين.



فيما قام رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة بالوعات الصرف وصفايات المطر والمعدات وعربات شفط الأمطار والأطقم العاملة عليها، والتواجد بالشوارع لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار ورفع المخلفات أولا بأول لتسيير الحركة المرورية.



وفى إيتاى البارود، قام محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، يرافقه مدحت الناقوري، نائب رئيس المدينة، بجولة تفقدية بشوارع المدينة تزامنا مع سقوط أمطار.



وشملت الجولة المرور على جراج الوحدة المحلية والتأكد من تواجد المعدات الميكانيكية بالطرق الرئيسية بالمدينة والطرق المؤدية إلى المدارس لرفع مياه الأمطار وعدم ترك أي تجمعات مائية بالمدينة.



وقام رئيس المدينة بتحديد الأماكن التي يوجد بها تجمعات مائية، وتم التدخل الفوري ورفع تجمعات مياه الأمطار باستخدام المعدات الميكانيكية، كما تواصل مع رؤساء الوحدات القروية لمتابعة أحوال القرى تزامنا مع سقوط أمطار والتنبيه بالتدخل السريع لرفع جميع تجمعات مياه الأمطار والإبلاغ الفوري في حال حدوث أي كوارث.



وشدد محمد كجك على ضرورة متابعة الأحوال الجوية وحالة الطقس على مدار اليوم والتدخل السريع لرفع التجمعات المائية من الشوارع فور سقوط أمطار ومتابعة الأعمدة الكهربائية وبلاعات الأمطار حرصا على سلامة الأهالى.

