أمطار رعدية وانقطاع الكهرباء في معظم مراكز الشرقية..صور

شهدت العديد من القرى والمراكز التابعة لمحافظة الشرقية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسط سقوط غزير للأمطار وانقطاع التيار الكهربائي.





فيما عبر الأهالي عن استيائهم من انقطاع الكهرباء مطالبين المسئولين بشركة الكهرباء سرعة العمل على إعادة التيار الكهربائي حتي يستطيعوا ممارسة أنشطتهم التجارية وتحديدا بقري مركز الزقازيق.





ومن ناحيته، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية والتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية، وسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة، ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.





كما أمر محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات اللازمة للتقلبات الجوية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والجهات المعنية بالمرور على غرف صرف الأمطار كل في نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها.



