ترامب ينهى تعامل البيت الأبيض مع هذه الصحف

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اشتراكات البيت الأبيض في صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، وذلك بعد استمرار الخلافات بينهما.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال "ترامب" في مقابلة بثت يوم الاثنين الماضي، إنه لم يعد يرغب في رؤية نسخ ورقية من صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست داخل البيت الأبيض، مؤكدا أنه سوف "ينهي" التعامل مع هذه الصحف.



وأضاف "ترامب" لـ مذيع قناة "فوكس نيوز"، شون هانيتي، أن البيت الأبيض سينهى التعامل معهما كونهما "صحف مزيفة"، على حد وصفه.



من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، لموقع "بوليتيكو"، أن الرئيس الأمريكي، قارئ متعطش للصحف المطبوعة، لكنه أشار إلى عدم تجديد اشتراكات هاتين الصحيفتين.



واعتاد "ترامب"، منذ توليه الرئاسة على مهاجمة الصحف والقنوات الإخبارية الأمريكية مثل "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" وقناة "سي إن إن" و "إن بي سي"، مؤكدا أن تغطيتهم الإخبارية غير منصفة، وتفقد مصداقيتها بأخبارها المزيفة.