تناولها يوميا.. فوائد القراصيا والمشمشية والتين والزبيب يوميا للجسم

ينصح العديد من الأطباء الأشخاص بتناول القراصيا والمشمشية والزبيب والتين يوميا ، حيث يجهل بعض الأشخاص الفوائد الصحية لتناولهم ،لذلك نقدم الفوائد الصحية لتناولهم يوميا .



يقول الدكتور تامر صلاح استشاري التغذية وعلاج السمنة والنحافة، إن ياميش رمضان يحتوي على العديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الإنسان عمومًا وليس الصائم فقط:



- القراصيا:

يعالج الروماتيزم والتهابات المفاصل ، ويحسن الهضم ويريح القولون مع متاعب الجهاز الهضمي في شهر رمضان ، اضافة الى الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.



- التين:

يطهر الكلى من الأملاح ، يعالج التهابات الحلق واللثة واللوزتين ، ويعالج التهابات الرئة ، وينقي الجهاز الهضمي بأكمله من الشوائب.



- المشمشية:

تنشط الكبد وتحسن من وظائفه ، ويعالج ضعف الذاكرة ويحمي من الاصابة بمرض الزهايمر والأنيميا ، ويحمي الجسم من الإصابة بالأمراض المعدية ،



- الزبيب:

يحسّن أداء وظائف الكبد ، ويعالج التهابات الرئة والجهاز الهضمي ، ويحسن الذاكرة ويحمي المعدة من الاصابة بالقرحات.