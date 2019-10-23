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مرأة

تناولها يوميا.. فوائد القراصيا والمشمشية والتين والزبيب يوميا للجسم

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:00 م
تناول قراصيا ومشمشية
تناول قراصيا ومشمشية وتين وزبيب يوميا وشاهد ماذا يحدث لجسمك
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أسماء عبد الحفيظ
ينصح العديد من الأطباء الأشخاص بتناول القراصيا والمشمشية والزبيب والتين يوميا ، حيث يجهل بعض الأشخاص الفوائد الصحية لتناولهم ،لذلك نقدم الفوائد الصحية لتناولهم يوميا .

يقول الدكتور تامر صلاح استشاري التغذية وعلاج السمنة والنحافة، إن ياميش رمضان يحتوي على العديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الإنسان عمومًا وليس الصائم فقط:

- القراصيا:
يعالج الروماتيزم والتهابات المفاصل ، ويحسن الهضم ويريح القولون مع متاعب الجهاز الهضمي في شهر رمضان ، اضافة الى الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

- التين:
يطهر الكلى من الأملاح ، يعالج التهابات الحلق واللثة واللوزتين ، ويعالج التهابات الرئة ، وينقي الجهاز الهضمي بأكمله من الشوائب.

- المشمشية:
تنشط الكبد وتحسن من وظائفه ، ويعالج ضعف الذاكرة ويحمي من الاصابة بمرض الزهايمر والأنيميا ، ويحمي الجسم من الإصابة بالأمراض المعدية ،

- الزبيب:
يحسّن أداء وظائف الكبد ، ويعالج التهابات الرئة والجهاز الهضمي ، ويحسن الذاكرة ويحمي المعدة من الاصابة بالقرحات.
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