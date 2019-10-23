تناولها يوميا.. فوائد القراصيا والمشمشية والتين والزبيب يوميا للجسم

ينصح العديد من الأطباء الأشخاص بتناول القراصيا والمشمشية والزبيب والتين يوميا ، حيث يجهل بعض الأشخاص الفوائد الصحية لتناولهم ،لذلك نقدم الفوائد الصحية لتناولهم يوميا .
يقول الدكتور تامر صلاح استشاري التغذية وعلاج السمنة والنحافة، إن ياميش رمضان يحتوي على العديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الإنسان عمومًا وليس الصائم فقط:
- القراصيا:
يعالج الروماتيزم والتهابات المفاصل ، ويحسن الهضم ويريح القولون مع متاعب الجهاز الهضمي في شهر رمضان ، اضافة الى الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.
- التين:
يطهر الكلى من الأملاح ، يعالج التهابات الحلق واللثة واللوزتين ، ويعالج التهابات الرئة ، وينقي الجهاز الهضمي بأكمله من الشوائب.
- المشمشية:
تنشط الكبد وتحسن من وظائفه ، ويعالج ضعف الذاكرة ويحمي من الاصابة بمرض الزهايمر والأنيميا ، ويحمي الجسم من الإصابة بالأمراض المعدية ،
- الزبيب:
يحسّن أداء وظائف الكبد ، ويعالج التهابات الرئة والجهاز الهضمي ، ويحسن الذاكرة ويحمي المعدة من الاصابة بالقرحات.
يقول الدكتور تامر صلاح استشاري التغذية وعلاج السمنة والنحافة، إن ياميش رمضان يحتوي على العديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الإنسان عمومًا وليس الصائم فقط:
- القراصيا:
يعالج الروماتيزم والتهابات المفاصل ، ويحسن الهضم ويريح القولون مع متاعب الجهاز الهضمي في شهر رمضان ، اضافة الى الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.
- التين:
يطهر الكلى من الأملاح ، يعالج التهابات الحلق واللثة واللوزتين ، ويعالج التهابات الرئة ، وينقي الجهاز الهضمي بأكمله من الشوائب.
- المشمشية:
تنشط الكبد وتحسن من وظائفه ، ويعالج ضعف الذاكرة ويحمي من الاصابة بمرض الزهايمر والأنيميا ، ويحمي الجسم من الإصابة بالأمراض المعدية ،
- الزبيب:
يحسّن أداء وظائف الكبد ، ويعالج التهابات الرئة والجهاز الهضمي ، ويحسن الذاكرة ويحمي المعدة من الاصابة بالقرحات.