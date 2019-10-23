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سيارات

شركة BAIC تخطط لإطلاق سيارات ذكية جديدة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:09 م
BAIC Group
BAIC Group
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شيماء عبد المنعم
قال رئيس مجلس إدارة شركة بكين الصينية للسيارات "BAIC Group"، إن شركة السيارات الصينية ستطور سيارات ذكية تحت علامة تجارية جديدة، وتأمل أن تتعاون مع شريكها دايملر في مجال تقنيات المركبات الذكية المتصلة، وفقا لما وكالة "رويترز".

وقد أطلقت شركة BAIC علامتها التجارية الجديدة في بكين الأسبوع الماضي، في أحدث دفعه لكسب أكبر حصة في سوق السيارات في العالم، وقال شو في مؤتمر صناعي عقد في بكين يوم الثلاثاء: "أن بكين ستركز علي تقنيات المركبات الذكية المتصلة بالسيارات بخلاف العلامة التجارية الحالية للسيارة الكهربائية BJEV".

وقالت BAIC في مقال نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إن الشركة ستستثمر حوالى 20 مليار يوان (ما يعادل 2.83 مليار دولار) لتطوير منصات منتجات جديدة لعلامة بكين التجارية".

وذكر شو لوكالة "رويترز": "أن BAIC تأمل في التعاون مع شريكها في المشروع المشترك Daimler AG بشأن تقنيات السيارة الذكية المتصلة بالإنترنت في المستقبل".

وقد اشترت الشركة، التي كانت شريك دايملر الرئيسي في الصين لسنوات، والتي تعمل في مصانع مرسيدس بنز في بكين من خلال المشروع المشترك بكين بنز للسيارات، حصة 5 ٪ في دايملر في شهر يوليو الماضي، أيضا دفع شاحنات جديدة عن طريق مشروع مشترك آخر يدعي فوتون دايملر للسيارات.

وتخطط دايملر لتعديل خط إنتاجها في فوتون دايملر لبناء شاحنات ذات علامة تجاريه من مرسيدس-بنز مع الشركة، وفقا لرويترز ذكرت الشركات في وقت سابق أن الوحدة الجديدة لمركبات الطاقة التابعة ل دايملر و باييك قد طورتا بشكل مشترك معملا لأبحاث البطاريات في بكين.

وقد اشترت باييك حصة في دايلمر بعد أن بنى "Li Shufu"، رئيس مجموعة Zhejiang Geely Holding Group الصينية، حصة 9.69 بالمائة في Daimler ومقرها شتوتغارت في أوائل عام 2018.

وقال شو: "لقد انتهينا من استثمار حصتنا في دايملر"، وأضاف: "ليس لدينا خطط لزيادة حصتنا".
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