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فن

اخبار الفن.. ظهور توأم زينة وأحمد عز.. كارثة في منزل رانيا فريد شوقي بسبب المطر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:29 م
شيرى نبيل
نشر قسم الفن فى موقع صدى البلد عدة أخبار عن النجوم والمشاهير على مدار الساعات الماضية.

حقيقة ظهور توأم زينة في فيديو اعتداء شقيقتها على أحمد عز.. شاهد
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اعتداء نسرين شقيقة الفنانة زينة علي أحمد عز خلال تواجدهما في أحد فنادق العلمين بالساحل الشمالي.
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إطلالة كلاسيكية.. أحدث ظهور لـ ريهام أيمن
شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها من خلال نشر مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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بسبب فيديو الاعتداء على أحمد عز.. زينة وأسرتها في أزمة

تعيش الفنانة زينة وأسرتها منذ الأمس لحظات صعبة، بعد تداول فيديو أظهر تهجم شقيقتها نسرين وأقارب لها على الفنان أحمد عز في مطعم أحد فنادق العلمين بالساحل الشمالي.

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في كواليس فلانتينو .. عادل إمام يحتفل بعيد ميلاد داليا البحيري
احتفل الزعيم عادل امام بعيد ميلاد الفنانة داليا البحيري داخل كواليس مسلسل "فلانتينو" بحضور زوجها وأبطال العمل علي رأسهم الفنانة دلال عبد العزيز، والذى ينافس به الزعيم خلال السباق الدرامى الرمضانى المقبل.
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كارثة في منزل رانيا فريد شوقي بسبب الأمطار
تعرضت الفنانة رانيا فريد شوقي لكارثة في منزلها بسبب الأمطار.
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تعليق ساخر من مها أحمد على أزمة الأمطار
نشرت الفنانة مها أحمد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو ساخرا علقت من خلاله على توقف الحركة المرورية في القاهرة الكبرى بسبب مياه الأمطار.
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أحمد السعدني لوالده "كل سنة وانت طيب يا عمدة".. شاهد
نشر الفنان احمد صلاح السعدني عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صوره لوالده النجم الكبير صلاح السعدني يهنئه بذكري عيد ميلادة اليوم معلقا علي الصوره قائلا:
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بـ فستان ذهبي قصير.. نرمين الفقي تشعل مواقع التواصل
نشرت الفنانة نرمين الفقي، مجموعة من الصور الجديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
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لوسي: لم أقلق من مشاركة الجيل الجديد
قالت النجمة لوسي إنها لم تقلق من مشاركة المخرج أحمد البابلي في أولى تجاربه الإخراجية في الأفلام الطويلة خلال فيلم "ورقة جمعية".
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https://www.elbalad.news/4029515
نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:


تعرف علي مفاجأة رامي امام لـ داليا البحيري
فاجأ المخرج رامي إمام، الفنانة داليا البحيري بنشر مقطع فيديو من احتفال الزعيم عادل امام بعيد ميلاد الفنانة داليا البحيري في كواليس مسلسل " فلانتينو ".
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