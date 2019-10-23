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فن

هازال كايا الشهيرة بـ نهال التركية تظهر بإطلالة حمل جديدة .. شاهد

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:08 م
هازال كايا
هازال كايا
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شروق ابراهيم
نشرت الفنانة التركية هازال كايا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة جديدة لها من شهور حملها الاخير .

وظهرت هازال كايا الشهيرة بـ نهال التركية بفستان ابيض وبطن منتفخ مع تسريحة شعر كعكة.

وحصدت الصورة الآلاف من علامات الاعجاب " اللايك" عقب نشرها بوقت قليل.

كانت هازال كايا أعلنت منذ فترة خبر حملها وكتبت من خلال حسابها على إنستجرام :" سعيدة جدًا للتصريح بهذا، كما سمعتم، نعم أنا حامل. طفلنا أكمل 11 أسبوع بالضبط. ولأن أول شهرين كان وضع الجنين حساسًا لم نعلن عن الخبر ولم نصرح بذلك.. الفحص الأخير مر بشكل جيد جدًا وأردنا مشاركتكم فرحتنا " .

وتزوجت هازال كايا في فبراير الماضي من المخرج والممثل علي آتاي والذي يكبرها بأكثر من 14 عاما.
هازال كايا الشهيرة بـ نهال التركية تظهر بإطلالة حمل جديدة .. شاهد
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