Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جمال محمد على يحضر أول اجتماع للجنة مسابقات القسم الثاني

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:56 م
اجتماع لجنة مسابقات
اجتماع لجنة مسابقات القسم الثاني
Advertisements
يسرى غازى
حضر الدكتور جمال محمد على عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة اجتماع لجنة مسابقات القسم الثانى بعد انتهاء الجولة الأولى من دورى المظاليم.

وضم تشكيل لجنة مسابقات القسم الثانى كلاً من: خالد كامل رئيسًا وعضوية كل من مجدى الشيخ وعاطف فرغل وعبد العزيز إسماعيل وحسام ولاء وأحمد نسيم مقررا.

وتطرق الاجتماع فى حضور الدكتور جمال محمد على إلى مناقشة كافة الأمور التى جرت فى الجولة الأولى من دورى المظاليم والعقبات التى تواجه الأندية من أجل محاولة تذليلها.

يذكر أن مسابقة القسم الثانى قد انطلقت يوم الأحد الماضي بمواجهات الجولة الأولى للمجموعة الأولى والثانية والثالثة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يكشف موعد إعلان المدير الفنى لمنتخب مصر

جمال محمد يكشف موعد إعلان اسم مدرب منتخب مصر وتطبيق الـ VAR

جمال محمد علي يكشف عن مواعيد اجتماعات اللجنة الخماسية لـ اتحاد الكرة

اليوم.. أول اجتماع للجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني

اتحاد الكرة: إلغاء دورة الترضية بالمظاليم وتعيين احمد عبد الله مشرفا على المنتخب الأولمبى

انطلاق منافسات دوري القسم الثاني.. الشهر المقبل

ترشيحاتنا

القبض على أخطر صائد نمور.. قطع أعضاءها التناسلية ونزفت حتى الموت لهذا السبب

مهاجم الأهلي السابق يثير أزمة بين سموحة والمقاولون العرب

ربطة العنق أثارت انتباهه.. شاهد قوة ملاحظة بوتين أثناء حديثه مع الرئيس السيسي

عمرو خليل يطالب الجمهور بوقف تداول صورة شهيرة لموظف بملابسه الداخلية

تاريخ 96 سنة ضاع في 7 دقائق.. «زبيدة» قصة فتاة ألحقت العار بـ BBC وفضحت إعلام الإخوان

توقيف المشتبه به.. العثور على 39 جثة بـ حاوية قرب لندن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترسانة في الجبل .. الامن العام يداهم أوكار صناعة الاسلحة النارية بـ أسيوط| صور

فستان بـ الكرانيش واللون البوستاج... لطيفة فى إطلالة جديدة تخفي عمرها الحقيقي

شاهد.. زوج غيور يقضم أذن رجل تحدث إلى زوجته.. وهكذا كان عقابه