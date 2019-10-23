جمال محمد على يحضر أول اجتماع للجنة مسابقات القسم الثاني

حضر الدكتور جمال محمد على عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة اجتماع لجنة مسابقات القسم الثانى بعد انتهاء الجولة الأولى من دورى المظاليم.





وضم تشكيل لجنة مسابقات القسم الثانى كلاً من: خالد كامل رئيسًا وعضوية كل من مجدى الشيخ وعاطف فرغل وعبد العزيز إسماعيل وحسام ولاء وأحمد نسيم مقررا.





وتطرق الاجتماع فى حضور الدكتور جمال محمد على إلى مناقشة كافة الأمور التى جرت فى الجولة الأولى من دورى المظاليم والعقبات التى تواجه الأندية من أجل محاولة تذليلها.



