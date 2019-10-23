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فن

بعد وفاة والدهما بأيام.. عمر طلعت زكريا يحتفل بعيد ميلاد إيمي بكلمات مؤثرة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:42 م
عمر طلعت زكريا
عمر طلعت زكريا
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مصطفى كرم
هنأ عمر طلعت زكريا شقيقته إيمي بعيد ميلادها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر عمر طلعت زكريا صورة له مع شقيقة ايمي أثناء زيارتهما لقبر والدهما الفنان الراحل طلعت زكريا، وعلق عليها قائلا: "عيد ميلادك السنة دي مختلف عشان بابا مش موجود ربنا يقدرني وابقى سند وضهر ليكي في حياتك".

وأضاف: "أنا عارف اني مش هقدر اعمل اللي كان بيعمله بس اوعدك انك أنتي وأمي ومراتي في رقبتي ليوم الدين ويارب اقدر ابقى سداد .. كل سنة وانتي جميلة .. كل سنة وانت نقية .. كل سنة وانتي طيبة ".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام، وعلق عليها بعضهم، قائلا: "انا قلبي وجعني بجد " و" ربنا يخليكم لبعض ويحنن قلوبكم " و" ربنا يقويك " و" ربنا يرحم والدك ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ".
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