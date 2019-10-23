أول فرمان من ميدو بعد تعادل المقاصة أمام وادي دجلة في الدوري

استقر الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة على خوض مباراة الفريق الفيومي المقبلة في دور الـ32 بكأس مصر باللاعبين البدلاء.



وينوي الجهاز الفني لفريق المقاصة منح الفرصة للاعبين الاحتياطيين الذين ابتعدوا عن المشاركة في المباريات الأخيرة للفريق الفيومي، لخروجهم من الحسابات الفنية.



وأبرز اللاعبين المرشحين للمشاركة في مباراة الكأس، أحمد عادل عبد المنعم وميدو جابر ومحمد إبراهيم وأحمد محسن وعاصم سعيد وصلاح أمين.



وتعادل المقاصة مع وادي دجلة في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء بالجولة الخامسة من عمر الدوري المصري.