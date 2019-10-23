مرحبا بجمهور الإمارات.. جماهير الإسماعيلي تستقبل الجزيرة بحفاوة كبيرة

حرصت جماهير نادي الإسماعيلي على الترحيب بفريق الجزيرة الإماراتي وجماهيره قبل انطلاق المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل باستاد الإسماعيلية في ذهاب دور الـ 16 بكأس محمد السادس للأندية.



وحملت الجماهير لافتات تحمل عبارات الترحيب بجمهور الإمارت داخل مصر، ومنها:" مرحبا بجمهور الإمارات الشقيق في وطنهم الثاني مصر .. الإسماعيلي يرحب بجمهور الإمارات .. مصر والإمارات قلب واحد الإسماعيلية ترحب بكم".



كان الصربي ميودراج بيسيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى أعلن تشكيل فريقه لمواجهة الجزيرة الإماراتي، فى ذهاب ثمن نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



وقرر يسيتش، مدرب الإسماعيلي الدفع باللاعب بنسون شيلونجو، كمهاجم وحيد في الخط الأمامي للدراويش.



وتعد مشاركة الناميبى بنسون شيلونجو بالتشكيل الأساسى هي للمرة الأولى مع عودة الدولى العراقى همام طارق لمركزه الأساسي بوسط الملعب.



وجاء التشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: محمد مجدي.



خط الدفاع: أحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد مجدي، أسامة إبراهيم.



خط الوسط المدافع : همام طارق، محمد بيومي.



خط الوسط الهجومي: محمد الشامي، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي.



خط الهجوم:بنسون شيلونجو



ويجلس على مقاعد البدلاء:



محمود عبد المنصف – محمد هاشم – وجيه عبد الحكيم – محمد حمدى زكى – محمد الضرف – حازم مرسى – بيكيتى.