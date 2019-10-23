كاف يجرى تفتيشًا على الأهلى والزمالك والمصرى وبيراميدز | ويهدد بالاستبعاد الإفريقى

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " تشكيل لجنة خاصة للتفتيش على كافة الأندية المشاركة بمسابقتى دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية خلال الموسم الكروى الجارى.



ويأتى قرار كاف فى ظل سعيه إلى أن تكون كافة الأندية المشاركة فى بطولاته لا توجد لديها أى ازمات و مستوفية شروط " الاحتراف" والتى يأتى على رأسها عدم وجود أي متأخرات علي أي من هذه الأندية للاعبين بجانب توافر استاد لخوض مبارياتها عليه وغيرها من الأمور .



وكان الاتحاد الإفريقي هدد في خطاب رسمي قبل ذلك باستبعاد أي ناد من البطولات الأفريقية لا يتوافر الشروط التى يريدها والخاصة بالاندية المحترفة بجانب توقيع عقوبات على الاتحاد الخاص به لعدم علم الكاف بأحوال النادى قبل مشاركته.



ويمثل الأهلى والزمالك مصر فى بطولة دوري أبطال إفريقيا ، بينما يشارك المصرى وبيراميدز فى مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية ، وأصبحت الأندية الأربعة على بعد خطوات قليلة من زيارة لجنة الكاف على هامش بطولة الأمم الإفريقية الأولمبية المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.