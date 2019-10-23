بعد رفضه إعطاء قيادة المنتخب لـ محمد صلاح: أحمد فتحي يتصدر تويتر ومغردون : بلاش مجاملات

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #احمد_فتحي بعد رفضه تسليم شارة قيادة المنتخب لمحمد صلاح بعد توسط محمد بركات.



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏أحمد فتحي قدم لمصر أكتر من اللي قدمه صلاح مليون مرة , التاريخ اللي عمله في جميع المراحل السنية للمنتخبات المصرية ماحدش عمله ولا هيعمله ويستحق يبقي كابتن للمنتخب , ده تاريخ مصر الكروي مرسوم علي وش أحمد فتحي .



‏يا جماعة أول مباراة دولية لأحمد فتحي مع منتخب ‎#مصر كانت في عام 2002 وكان صلاح وقتها عنده 10 سنوات.. شارة قيادة إيه بس اللي يلبسها صلاح، وفتحي في الملعب!!



‏أحمد فتحي أول لاعب في تاريخ العرب يلعب (كأس العالم للشباب - الأولمبياد - كأس العالم للأندية - كأس العالم للقارات - كأس العالم)

بدأ في عمر 17 سنة فريق أول ومنتخب أول وفضل بنفس المستوى 17 سنة متتالية

مين غير أحمد فتحي يستحق يبقي كابتن المنتخب؟



‏احمد فتحي طبعا..مينفعش اللي بركات عمله دا



‏‎لاخلاف فتحى هو الأجدر والأحق

ديه مافيهاش مجامالات...!



‏‎انا زملكاوي صراحة احمد فتحي قدم وشارك في ٣ بطولات في أفريقيا ومقاتل وإنسان مغلطش صلاح معانا البطولة اللي فاتت مقدمش المطلوب



‏الموضوع مش محتاج قرار ولا استشارة ولا مناقشة

قائد الفريق:اقدم المنضمين للفريق من اللاعيبة الحالية

امتي ما نديش ليه القيادة؟

لما يكون شخصيته ضعيفة و ما ينفعش قائد

فتحي : شخصية قوية و محبوب و مؤدب و محترم و أخلاق و تدين و لو فضلنا نتكلم عليه للصبح مش هنديله حقه

‎#فتحي_قائد_الفراعنة



‏مع حبي و احترامي و تقديري لفخر مصر و العرب العالمي مو صلاح بس طالما فيه حد يستحق القيادة قبله يبقي مفيش مشكلة انو ماياخدهاش وبعدين ابو مكة حبيب الملايين لسه قدامه كتير في الملاعب و هيجي دوره في قيادة الفراعنة و مش شرط شارة القيادة

الحضري كان قائد بدون شارة

‎#فتحي_قائد_الفراعنة



‏الاهم بقي من كل

ايه اللي يخلي الكلام ده يطلع في السوشيال زفت في التوقيت ده و ليه التسريبات اللي هتعمل مشاكل بين اللاعيبة و الجهاز و الجمهور؟

من مصلحة مين؟

ليه الموضوع ما يبقاش في غرفة الملابس؟

حرام بقي العجين اللي بنشوفه كل يوم ده.

‎#فتحي_قائد_الفراعنة



‏‎فتحى عن استحقاق وجدارة تاريخ مشرف من الرجولة والعطاء .. ساهم فى تحقيق الكثير من البطولات مع المنتخب مع احترامى الكامل لصلاح كلاعب عالمى امامه الكثير ليقدمه للمنتخب ليحصل على شارة الكابتن.



‏‎والمفروض إللي فكر ياخذ شارة الكابتن من احمد فتحي ويعطيها لصلاح مينفعشي يمسك المنتخب مهما كان لأنه لا يطبق مبدأ المساواة بين اللاعبين مع احترامي لمحمد صلاح لأنه لاعب قدير.

