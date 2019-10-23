Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد رفضه إعطاء قيادة المنتخب لـ محمد صلاح: أحمد فتحي يتصدر تويتر ومغردون : بلاش مجاملات

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:48 م
احمد فتحي ومحمد صلاح
احمد فتحي ومحمد صلاح
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #احمد_فتحي  بعد رفضه تسليم شارة قيادة المنتخب لمحمد صلاح  بعد توسط محمد بركات.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏أحمد فتحي قدم لمصر أكتر من اللي قدمه صلاح مليون مرة , التاريخ اللي عمله في جميع المراحل السنية للمنتخبات المصرية ماحدش عمله ولا هيعمله ويستحق يبقي كابتن للمنتخب , ده تاريخ مصر الكروي مرسوم علي وش أحمد فتحي .

‏يا جماعة أول مباراة دولية لأحمد فتحي مع منتخب ‎#مصر كانت في عام 2002 وكان صلاح وقتها عنده 10 سنوات.. شارة قيادة إيه بس اللي يلبسها صلاح، وفتحي في الملعب!!

‏أحمد فتحي أول لاعب في تاريخ العرب يلعب (كأس العالم للشباب - الأولمبياد - كأس العالم للأندية - كأس العالم للقارات - كأس العالم)
بدأ في عمر 17 سنة فريق أول ومنتخب أول وفضل بنفس المستوى 17 سنة متتالية
مين غير أحمد فتحي يستحق يبقي كابتن المنتخب؟

‏احمد فتحي طبعا..مينفعش اللي بركات عمله دا

‏‎لاخلاف فتحى هو الأجدر والأحق
ديه مافيهاش مجامالات...!

‏‎انا زملكاوي صراحة احمد فتحي قدم وشارك في ٣ بطولات في أفريقيا ومقاتل وإنسان مغلطش صلاح معانا البطولة اللي فاتت مقدمش المطلوب

‏الموضوع مش محتاج قرار ولا استشارة ولا مناقشة
قائد الفريق:اقدم المنضمين للفريق من اللاعيبة الحالية
امتي ما نديش ليه القيادة؟
لما يكون شخصيته ضعيفة و ما ينفعش قائد
فتحي : شخصية قوية و محبوب و مؤدب و محترم و أخلاق و تدين و لو فضلنا نتكلم عليه للصبح مش هنديله حقه
‎#فتحي_قائد_الفراعنة

‏مع حبي و احترامي و تقديري لفخر مصر و العرب العالمي مو صلاح بس طالما فيه حد يستحق القيادة قبله يبقي مفيش مشكلة انو ماياخدهاش وبعدين ابو مكة حبيب الملايين لسه قدامه كتير في الملاعب و هيجي دوره في قيادة الفراعنة و مش شرط شارة القيادة
الحضري كان قائد بدون شارة
‎#فتحي_قائد_الفراعنة

‏الاهم بقي من كل
ايه اللي يخلي الكلام ده يطلع في السوشيال زفت في التوقيت ده و ليه التسريبات اللي هتعمل مشاكل بين اللاعيبة و الجهاز و الجمهور؟
من مصلحة مين؟
ليه الموضوع ما يبقاش في غرفة الملابس؟
حرام بقي العجين اللي بنشوفه كل يوم ده.
‎#فتحي_قائد_الفراعنة

‏‎فتحى عن استحقاق وجدارة تاريخ مشرف من الرجولة والعطاء .. ساهم فى تحقيق الكثير من البطولات مع المنتخب مع احترامى الكامل لصلاح كلاعب عالمى امامه الكثير ليقدمه للمنتخب ليحصل على شارة الكابتن.

‏‎والمفروض إللي فكر ياخذ شارة الكابتن من احمد فتحي ويعطيها لصلاح مينفعشي يمسك المنتخب مهما كان لأنه لا يطبق مبدأ المساواة بين اللاعبين مع احترامي لمحمد صلاح لأنه لاعب قدير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أرفض منحها لمحمد صلاح..أحمد حسن: فتحي الأحق بشارة قيادة الفراعنة

صدمة لـ محمد صلاح بخصوص شارة قائد منتخب مصر ..فيديو

تعليق ناري من عبد الحليم على عن أزمة التصويت لـ محمد صلاح.. فيديو

كابتن منتخب مصر التاريخى يتحفظ على منح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح

الشارة بـ النجومية واللا الأقدمية .. محمد صلاح يكسر القاعدة في الألفية الجديدة

محمد فتحي يكتب: كابتني

ترشيحاتنا

أمر ملكي سعودي بإعفاء وزيرا الخارجية والنقل

تراجع في 14 بنكاً.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء

10 جثث | ضحايا الأمطار فى مصر | مروة اتكهربت وهى راجعة من المدرسة وعم سيد وهو مروح

الاختين الحلوين.. إطلالة دنيا وإيمى سمير غانم مع صاحبة السعادة

أحمد موسى يحذر المواطنين بشدة من يوم الجمعة.. اعرف السبب.. فيديو

محكمة كويتية تقضي بحبس معلمة مصرية عامين مع الشغل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم مثير للجدل | ميتسوبيشي Mi-Tech الـ SUV بدون أبواب ولا سقف | شاهد

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك