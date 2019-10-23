قرار عاجل من الأهلي بعد إصابة محمد محمود بقطع فى الرباط الصليبي



وتعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته في التقسيمة التي اجراها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.



قرر النادي الأهلي إرسال الأشعة الخاصة بلاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم محمد محمود الي الطبيب الالماني الشهير فايلر.وأكد التشخيص المبدئي الذي خضع له محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بقطع في الرباط الصليبي بقدمه اليسرى.وغادر محمد محمود مران الفريق مساء اليوم الأربعاء بسبب الإصابة.