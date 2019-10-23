نجم سالزبورج النمساوي يواصل صناعة التاريخ في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي

سجل النرويجي إيرلينج هالاند، نجم ريد بول سالزبورج النمساوي، هدفين في شباك نابولي، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



ورفع هالاند رصيده من الأهداف في دوري الأبطال هذا العام، إلى 6 أهداف، علمًا بأن هذه المشاركة هي الأولى له في البطولة.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هالاند بات أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل 6 أهداف، في أول 3 مباريات له بالبطولة.



وسجل هالاند 3 أهداف (هاتريك) في مباراته الأولى أمام جينك، ثم سجل هدفًا في شباك ليفربول، قبل أن يهز شباك نابولي مرتين.



وأشارت الشبكة إلى أن هالاند (19 عامًا)، أصبح ثاني لاعب - أقل من 20 عامًا - يسجل في أول 3 مباريات له بدوري الأبطال، بعد كريم بنزيما (18 عامًا) مع ناديه السابق ليون.