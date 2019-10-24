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مرأة

مُبهج ولذيذ.. طريقة عمل الدونتس بالمنزل

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:43 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر الدونتس من الوجبات الخفيفة المفضلة لدى الاطفال والكبار، بشكلها المبهج والوانها التي تبعث روح الامل والتفاؤل، واليكم طريقة عمل الدونتس بالمنزل وبتكلفة قليلة.

المقادير :

2 كوب ونصف دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة
2/1 ملعقة صغيرة ملح
2/1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
4/1 كوب سكر
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
3 ملعقة كبيرة سمن نباتى أبيض
2/1 ملعقة صغيرة برش برتقال ناعم
4/1 ملعقة صغيرة قرفة
4/3 كوب حليب دافئ
تغطية السكر
2 كوب سكر ناعم، بودرة
بيضة
2/1 ملعقة صغيرة فانيليا، سائلة
1 ملعقة كبيرة كريمة أو حليب


تغطية الشوكولاتة:
2 كوب سكر ناعم، بودرة
2-3 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو السادة
1-2 ملعقة كبيرة كريمة أو حليب


طريقة تحضير الدونتس

- فى وعاء الخلاط ضعى الدقيق، الخميرة، الملح، البكينج باودر، السكر، البيض، الفانيليا، السمن، برش البرتقال، القرفة والحليب، حتى تحصلى على عجينة ناعمة وملساء.

- ضعى العجينة فى طبق مدهون بالزيت، ومن ثم غلفى العجينة بقطعة من النايلون وضعيها فى مكان دافئ لمدة ساعة إلى أن يتضاعف حجمها.

- على سطح مرشوش بالدقيق ضعى العجينة ومديها بالنشابة إلى سماكة ٥ ملم تقريبا.

- باستعمال قطاعات بسكويت مستديرة قطعى العجينة إلى دوائر حسب المقاس الذى تفضلين.

- قطعى دائرة صغيرة فى وسط كل دائرة كبيرة، ومن ثم ضعى الدوائر فى طبق مرشوش بالدقيق، وغطى العجينة بقطعة من النايلون ودعيها فى مكان دافئ لمدة ١٥ دقيقة.

- ضعى مقدار من الزيت بحيث يكون بارتفاع ٢ بوصة. ضعى المقلاة على نار متوسطة إلى أن يسخن الزيت تماما.

- ضعى عدة دوائر من الدونت فى الزيت، حتي تحمر واخرجيها لتبرد تمامًا قبل التزيين.

- تغطية السكر: فى طبق عميق ضعى السكر، الفانيليا والكريمة، قلبى المواد بالشوكة لتحصلى على كريمة ناعمة وسميكة القوام.

- أضيفى بضع قطرات من لون الطعام على تغطية السكر وقلبى لتحصلى على كريمة ملونة.

- تغطية الشوكولاتة: فى طبق عميق ضعى السكر، بودرة الكاكاو والكريمة، قلبى بالشوكة إلى أن تحصلى على صلصة سميكة القوام.

- إغمسى حبات الدونت فى الشوكولاتة لتغطى السطح فقط. زينى بالفارماسيلى أو زينى بتغطية السكر الملونة. قدميها باردة.
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