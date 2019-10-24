مُبهج ولذيذ.. طريقة عمل الدونتس بالمنزل

يعتبر الدونتس من الوجبات الخفيفة المفضلة لدى الاطفال والكبار، بشكلها المبهج والوانها التي تبعث روح الامل والتفاؤل، واليكم طريقة عمل الدونتس بالمنزل وبتكلفة قليلة.



المقادير :



2 كوب ونصف دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة

2/1 ملعقة صغيرة ملح

2/1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

4/1 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

3 ملعقة كبيرة سمن نباتى أبيض

2/1 ملعقة صغيرة برش برتقال ناعم

4/1 ملعقة صغيرة قرفة

4/3 كوب حليب دافئ

تغطية السكر

2 كوب سكر ناعم، بودرة

بيضة

2/1 ملعقة صغيرة فانيليا، سائلة

1 ملعقة كبيرة كريمة أو حليب





تغطية الشوكولاتة:

2 كوب سكر ناعم، بودرة

2-3 ملعقة كبيرة بودرة الكاكاو السادة

1-2 ملعقة كبيرة كريمة أو حليب





طريقة تحضير الدونتس



- فى وعاء الخلاط ضعى الدقيق، الخميرة، الملح، البكينج باودر، السكر، البيض، الفانيليا، السمن، برش البرتقال، القرفة والحليب، حتى تحصلى على عجينة ناعمة وملساء.



- ضعى العجينة فى طبق مدهون بالزيت، ومن ثم غلفى العجينة بقطعة من النايلون وضعيها فى مكان دافئ لمدة ساعة إلى أن يتضاعف حجمها.



- على سطح مرشوش بالدقيق ضعى العجينة ومديها بالنشابة إلى سماكة ٥ ملم تقريبا.



- باستعمال قطاعات بسكويت مستديرة قطعى العجينة إلى دوائر حسب المقاس الذى تفضلين.



- قطعى دائرة صغيرة فى وسط كل دائرة كبيرة، ومن ثم ضعى الدوائر فى طبق مرشوش بالدقيق، وغطى العجينة بقطعة من النايلون ودعيها فى مكان دافئ لمدة ١٥ دقيقة.



- ضعى مقدار من الزيت بحيث يكون بارتفاع ٢ بوصة. ضعى المقلاة على نار متوسطة إلى أن يسخن الزيت تماما.



- ضعى عدة دوائر من الدونت فى الزيت، حتي تحمر واخرجيها لتبرد تمامًا قبل التزيين.



- تغطية السكر: فى طبق عميق ضعى السكر، الفانيليا والكريمة، قلبى المواد بالشوكة لتحصلى على كريمة ناعمة وسميكة القوام.



- أضيفى بضع قطرات من لون الطعام على تغطية السكر وقلبى لتحصلى على كريمة ملونة.



- تغطية الشوكولاتة: فى طبق عميق ضعى السكر، بودرة الكاكاو والكريمة، قلبى بالشوكة إلى أن تحصلى على صلصة سميكة القوام.



- إغمسى حبات الدونت فى الشوكولاتة لتغطى السطح فقط. زينى بالفارماسيلى أو زينى بتغطية السكر الملونة. قدميها باردة.