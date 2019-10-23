Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد تسجيل محمد صلاح في شباك جينك.. ترتيب هدافي دورى أبطال اوروبا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:37 م
محمد صلاح لاعب فريق
محمد صلاح لاعب فريق ليفربول
Advertisements
إسماعيل محمود
قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لاكتساح مضيفه نادي جينك البلجيكي ، بنتيجة 4-1، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في دورى أبطال اوروبا.

وأحرز محمد صلاح الهدف الرابع بعد مجهود فردي رائع ، ليقود فريقه لتحقيق الفوز الثاني له في دورى أبطال اوروبا هذا الموسم.

وبذلك الهدف رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم للهدف الثالث ، حيث سبق له تسجيل هدفين في الجولة الماضية أمام نادي سالزبورج النمساوي.

ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب هدافي دورى أبطال اوروبا والذي يتصدره النرويجي إيرينج هالاند.

المركز الأول : إيرينج هالاند مهاجم سالزبورج النمساوي برصيد 6 أهداف.

المركز الثاني: روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني برصيد 5 أهداف.

المركز الثالث : رحيم ستيرلنج مهاجم مانشستر سيتي وهاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزيين وأورسيتش مهاجم دينامو زغرب برصيد 4 أهداف لكل منهم.

المركز الرابع : محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي برصيد 3 أهداف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري أبطال أوروبا .. ترتيب المجموعة الخامسة ليفربول محمد صلاح في المؤخرة

موعد مباراة ليفربول و سالزبورج اليوم في دورى أبطال أوروبا

إصابة نجم سالزبورج قبل لقاء ليفربول فى دوري أبطال أوروبا..تفاصيل

محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول لـ الفوز الأول في دوري الأبطال أمام سالزبورج

ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز ليفربول على سالزبورج

صلاح يقتحم المنافسة.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق : محطة هليوبوليس تكلفت 1.9 مليار جنيه

بعد السخرية منه.. مصدر أمنى يكشف هوية أبو عوامة الظاهر في نفق العروبة

ضحايا الأمطار.. مصرع طفلة وإصابة شقيقها في انهيار عقار بالإسكندرية.. صور

مغترب متزوج وقع في جريمة الزنا فماذا يفعل.. أمين الفتوى يجيب

أمر ملكي سعودي بإعفاء وزيريّ الخارجية والنقل

أهل الطفلة مروة ضحية العاشر من رمضان يروون تفاصيل الحادث.. فيديو

Advertisements

قرار عاجل من الأهلي بعد إصابة محمد محمود بقطع فى الرباط الصليبي

كاف يجرى تفتيشًا على الأهلى والزمالك والمصرى وبيراميدز | ويهدد بالاستبعاد الإفريقى

صدمة فى الأهلي.. إصابة محمد محمود بـ قطع فى الرباط الصليبى للمرة الثانية

بعد صدمة الأهلاوية.. رد فعل خالد الغندور على تجدد إصابة محمد محمود

محمد صلاح يسجل هدفا عالميا لـ ليفربول أمام جينك.. فيديو

بعد هدف اليوم.. محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته

أول تعليق رسمي من محمود الخطيب على تأجيل بطولة الدوري

بعد رفضه إعطاء قيادة المنتخب لـ محمد صلاح: أحمد فتحي يتصدر تويتر ومغردون : بلاش مجاملات

اخبار نادي الزمالك اليوم 23- 10-2019.. تأجيل انطلاق القناة.. صدمة بسبب غياب نجم الفريق

أهداف خيالية.. محمد صلاح يقود ليفربول للفوز برباعية على جينك فى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

تعليق ناري لـ عضو مجلس الأهلي على تجدد إصابة محمد محمود بـ الرباط الصليبي

مصير شكاوى الأهلي .. محمود الخطيب يوجه سؤالا محرجا لمسئولي اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق أول سيارات مازدا MX-30 الكهربائية رسميًا .. صور

تصميم مثير للجدل | ميتسوبيشي Mi-Tech الـ SUV بدون أبواب ولا سقف | شاهد

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى