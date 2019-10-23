بعد تسجيل محمد صلاح في شباك جينك.. ترتيب هدافي دورى أبطال اوروبا

قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لاكتساح مضيفه نادي جينك البلجيكي ، بنتيجة 4-1، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في دورى أبطال اوروبا.



وأحرز محمد صلاح الهدف الرابع بعد مجهود فردي رائع ، ليقود فريقه لتحقيق الفوز الثاني له في دورى أبطال اوروبا هذا الموسم.



وبذلك الهدف رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم للهدف الثالث ، حيث سبق له تسجيل هدفين في الجولة الماضية أمام نادي سالزبورج النمساوي.



ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب هدافي دورى أبطال اوروبا والذي يتصدره النرويجي إيرينج هالاند.



المركز الأول : إيرينج هالاند مهاجم سالزبورج النمساوي برصيد 6 أهداف.



المركز الثاني: روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني برصيد 5 أهداف.



المركز الثالث : رحيم ستيرلنج مهاجم مانشستر سيتي وهاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزيين وأورسيتش مهاجم دينامو زغرب برصيد 4 أهداف لكل منهم.



المركز الرابع : محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي برصيد 3 أهداف.