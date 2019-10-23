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رياضة

بعد هدف اليوم.. محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:46 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
حقق المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته، بعد تسجيله لهدف اليوم في مباراة فريقه أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه جينك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف للهدف رقم 30 في المسابقات الأوروبية مع مختلف الأندية، وسجل 21 هدفًا مع ليفربول ، و6 أهداف مع بازل السويسري و3 مع روما الإيطالي.

صلاح أحرز 25 هدفًا في دوري أبطال أوروبا شاملة الأهداف في الأدوار الإقصائية، و5 أهداف في الدوري الأوروبي ، كما رفع صلاح رصيد أهدافه مع ليفربول في دوري الأبطال لـ21 معززًا مركزه كثاني أكثر لاعب في تاريخ ليفربول تسجيلًا للأهداف في البطولة الأغلى في القارة العجوز ، بعد ستيفن جيرارد الذي أحرز 30 هدفًا.

يذكر أن صلاح خاض 82 مباراة في مختلف المسابقات الأوروبية، سجل فيها 30 هدفًا، وصنع 18 آخرين.
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