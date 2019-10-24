رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يجتمع بنظيره الياباني في طوكيو

اجتمع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك-يون، الذي يقوم بزيارة إلى اليابان، بنظيره الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، أن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي سلم شينزو آبي رسالة خطية من الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.

ولم يتضح بعد ما تم التطرق إليه أثناء الاجتماع.

ومن المتوقع أن تحيط الحكومة الكورية الجنوبية الصحفيين لاحقا بفحوى الرسالة الخطية التي سلمها رئيس الوزراء.

يشار إلى أن هناك قضايا تشهد خلافا بين كوريا الجنوبية واليابان في عدة مجالات، منها اتفاقيات خاصة بالأمن والتجارة.

وأعرب رئيس وزراء كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، عن أمله في تحسين العلاقات المتوترة بين بلاده واليابان، وذلك خلال زيارته الحالية لطوكيو.

وقال إنه يهدف إلى تمهيد الطريق لتسهيل الحوار بين كوريا الجنوبية واليابان عندما يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.