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أخبار العالم

القوات الروسية تبدأ الانتشار في كوباني

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:51 ص
الجيش الروسي في سوريا
الجيش الروسي في سوريا
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أحمد محرم
ذكرت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية أن القوات الروسية بدأت في تسيير دورياتها في شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا، بينما تراجعت فيه القوات الكردية إلى عمق الأراضي السورية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بقاء بعض القوات الأمريكية لتأمين حقول النفط السورية شمالي سوريا.

وتمثل كوباني رمزية خاصة للمقاتلين الأكراد الذين حاربوا مسلحي تنظيم داعش عندما كانوا يحاولون الاستيلاء على المدينة بين عامي 2014 و 2015 في واحدة من أشرس معارك الحرب الأهلية السورية.

وفقدت القوات الكردية، التي كانت تسيطر على نحو ثلث الأراضي السورية منذ أسبوعين، الكثير من نفوذها بعد أن منح الاتفاق الذي أبرم يوم الثلاثاء تركيا حق الانتشار على طول حدودها مع سوريا وهو كان الهدف الرئيسي للهجوم الذي شنّته تركيا في السادس من أكتوبر.

ويشكل وصول الشرطة إلى كوباني بداية مهمة لقوات أمنية روسية - سورية لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق سوريا.

ويقضي الاتفاق الذي توصلت اليه روسيا وتركيا بانسحاب القوات الكردية لنحو 30 كيلومترًا من طول الحدود التركية البالغ 440 كيلومترا، ما يعني إجبارهم على التخلي عن بعض المدن الرئيسية التي كانت تحت سيطرتهم، وينص الاتفاق على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري بـ "تسهيل انسحاب" عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من المنطقة الحدودية، على أن تنتهي في غضون 150 ساعة.
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