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فن

بدون إيحاءات.. ظهور غير متوقع لـ ياسمين صبري

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:02 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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آيه عاطف
شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا جديدة لها أطلت خلالها إطلالة سوداء من توقيع كالفن كلين.

وحصدت الصور إعجاب العديد من متابعيها، خاصة أنها من الصور القليلة التي لا تعتمد فيها ياسمين صبري على الإيحاءات المعبرة عن الجاذبية والإثارة.

وتعتمد ياسمين صبري في صورها عادة على مجموعة من الطرق الموحية، مثل اللعب بالضوء والظل، أو طبيعة توجيه الكاميرا لأجزاء معينة من جسدها، أو عن طريق شفاهها، أو غيرها من طرق الإيحاء، التي تصل من خلالها لقلوب متابعيها من أسرع طريق.

واكتفت ياسمين صبري بتحية متابعيها من خلال هذه الصور متمنية لهم صباحا جميلا ويوما سعيدا.
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