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أخبار العالم

سماع صوت انفجار قوى.. صافرات الإنذار تدوي فى إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من غزة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:22 ص
صافرات الانذار تدوي
صافرات الانذار تدوي فى إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من غزة
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سمر صالح
ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس أن صافرات الانذار دوت فى إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من غزة وسمع صوت انفجار قوي.

ودوى انفجار عنيف، صباح اليوم في المناطق الشمالية من قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية ان الانفجار نجم عن اطلاق المقاومة صاروخا تجريبيا صوب البحر.

وفي وقت لاحق دوت صافرات الانذار قرب مستوطنة زكيم الى الشمال من قطاع غزة فيما حلق الطيران الحربي في أجواء القطاع.
وكان دوي انفجار اخر سمع في ساعات الصباح الاولى لم يتم معرفة طبيعته.
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