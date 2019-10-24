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رياضة

رسميا.. الصين تستضيف أكبر نسخة من بطولة كأس العالم للأندية 2021

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
بطولة كأس العالم
بطولة كأس العالم للأندية
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محمد السعيد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2021، في الصين، بمشاركة 24 فريقا، لأول مرة، بدلا من 7 فقط.

وقال جياني أنفانتينو، عقب اجتماع مجلس الفيفا بشنجهاي، إن الصين ستستضيف النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم، في عام 2021.

وأضاف رئيس الفيفا، أن شكل البطولة وطريقة اختيار الأندية المشاركة في البطولة، سيتم الإعلان عنها خلال الأسبايع المقبلة.

وتستضيف قطر بطولة العالم للأندية بشكلها الحالي لدولة قطر لنسختين فقط، الأولى فيها ستبدأ في شهر ديسمبر المقبل والثانية في عام 2020.

ويمثل تنظيم الصين لكأس العالم للأندية بمثابة صفعة لقطر، خاصة أن فيفا حرمها من تنظيم آخر بطولة دولية كبيرة قبل استضافة بطولة كأس العالم عام 2022، وهو المتعارف عليه.
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