وزير التعليم العالي يفتتح معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار

وصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمقر معرض القاهره الدولي السادس للابتكار، بالتجمع الخامس، لافتتاح المعرض بحضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء الآخرين.



وأقامت وزارة التعليم العالي اليوم الخميس أكبر تجمع للمبتكرين من أنحاء العالم في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار الذي تنظمه الأكاديمية في الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر بمركز المؤتمرات والمعارض الدولي.



ويعد المؤتمر أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي وفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فعالة واحترافية ومباشرة.



ويقام المعرض بدعم ورعاية من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين بجنيف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (بنك المعرفة المصرى)، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (رواد 2030)، ومركز دول عدم الانحياز للعلوم والتكنولوجيا واتحاد مجالس البحث العلمى العربية وكل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمنظمات الدولية العاملة فى مصر، البنك المركزي المصري (رواد النيل)، معهد بحوث البترول (تحالف البتروكيماويات)، المركز الدولي لبحوث المياه، ومؤسسة مصر الخير، شركة سايوير (Si Ware)، مكتبة مصر العامة، وناشيونال جيوغرافيك.



وسوف يتم على هامش المعرض توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات التنمية التكنولوجية وريادة الأعمال بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكل من فلسطين وجنوب إفريقيا.