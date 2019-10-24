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أخبار العالم

الكرملين: بوتين عرض التوسط بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:58 ص
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن استعداده للتوسط بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وقال بوتين، خلال كلمته بالجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية – الروسية في سوتشي: "أريد توجيه كلامى للرئيس عبد الفتاح السيسى ولكل رؤساء الدول والهيئات، وأرحب بهم فى المنتدى الاقتصادى الروسي الأفريقي".

وأضاف بوتين، أن المنتدى الورسي الأفريقي يلعب فيه الرئيس السيسى دورًا كبيرًا كرئيس للاتحاد الأفريقي، كما أنه شارك فى كل خطوات المؤتمر والتحضير له و"ساعدنا فى إقامته والخروج به فى أفضل شكل".

وتابع: "لى شرف رئاسة الجلسة العامة بالتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسى".
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