تونس والجزائر والمغرب تشارك بفرق استعراضية في مهرجان الفلكلور الأفروصيني بالقاهرة

تنطلق في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري، فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر، خبيرة المهرجانات الدولية.





المهرجان يشارك فيه 28 دولة، من مختلف أرجاء القارة الأفريقية، منها الجزائر بفرقة "وردة الجرائرية"، وتونس بفرقة "زوار الحضرة الفلكلورية"، والمغرب بفرقة "عبيدات الرومي"، والسودان بفرقة "اهالينا" ، وجنوب السودان بفرقة "أشولي".





وسيشهد المهرجان تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة في المجال الثقافي والفني والاجتماعي، كالتالي:





1- الفنانة لبني عبد العزيز التي قدمت عدد كبير من الأأفلام منها "الوسادة الخالية"، و"غرام الأسياد" واشتهرت بشخصية عروس النيل التي قدمتها في فيلم بنفس الإسم، مع رشدي أباظة.





2- أسرة مسلسل "أبو العروسة" لما قدمه من قيم أصيلة في الأسرة المصرية، وهو من بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح.





3 - الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لما قام به من دور كبير في أثناء توليه عدد من المناصب في وزارة الثقافة.





4- مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب التي تقدم خدمات جليلة للأطفال مرضي القلب، حيث يتم إجراء العمكليات لمئات الأطفال سنويا بالمجان، والمؤسسة مقرها في أسوان.





5- فرقة "بلاك تيما" التي تأسست عام 2004 وتميزت بالتنوع الموسيقي في أسلوبها.





6- الدكتورة هدي مصطفي عبد الوهاب عضو لجنة تقييم الاثر البيئي للمشروعات والمصانع.





7- جين جي جوان، الرائدة في مجالس إدارة الأعمال في الصين,





وقالت سهير عبدالقادر، إن تنظيم المهرجان في محافظة أسوان جاء في ظل التوجه العام لخطوات الدولة نحو دول إفريقيا الشقيقة.



