طارق شوقي: يجب أن يعيش المجتمع المصري في بيئة تعليمية جيدة تدعم الابتكار

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته بافتتاح معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، إنه من الجميل هذا العام أن يكون عنوان معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار " افريقيا تبتكر" بمشاركة كم كبير من الدول الأفريقية.



وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن المجتمع المصري لابد من أن يعيش في بيئة تعليمية جيدة لدعم الابتكار لدى الأطفال ، حيث تعمل الوزارة مع التعليم العالي والبحث العلمي على تكاتف الجهود لدعم الابتكار وتأسيس بيئة داعمة للابتكار والإبداع بداية من رياض الأطفال.



وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن التعليم والتعلم هناك فارق كبير بينهما ، و لابد من التميز بينهما ، فالطفل تولد لديه قدرة علي التعلم ولابد من استغلالها، بينما يستمر الإنسان في اكتساب الخبرات في جميع مراحله العمرية ، موضحا أن الانسان يمتلك حصيلة خبراته وتجاربه في النهاية وليس حصيلة ورقة متمثلة شهادة ووظيفة.



وأكد طارق شوقي أن الدولة تعمل من أجل إنتاج جيل قادر على التعلم والتفكير، حيث يعد تدشين بنك المعرفة، أكبر مكتبة إلكترونية تقدم خدمات للطلبة والمعلمين والباحثين، استجابة لما طالب به الرئيس.



جدير بالذكر أنه وزارة التعليم العالي، تقيم، اليوم الخميس، أكبر تجمع للمبتكرين من أنحاء العالم، في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، على دار يومي 24 و25 من أكتوبر في مركز المؤتمرات والمعارض الدولي.



ويعد المؤتمر أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي وفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فعالة واحترافية ومباشرة.