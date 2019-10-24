بدون مكياج.. مي عمر تبهر الجمهور بجمالها

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.



وتألقت الفنانة مى عمر بإطلالة كاجوال مرتدية بنطلون جينز وتيشيرت ابيض ونسقت مع هذه الاطلالة حذاء رياضيا وحقيبة كبيرة لتتماشى مع إطلالتها.



واعتمدت مى عمر على الظهور بدون مكياج واكتفت بارتداء نظارة شمس سوداء وقامت برفع شعرها ، وهو ما اعتبره البعض انها اطلالة بسيطة.



