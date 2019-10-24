وصول بعثة المصرى الى فيكتوريا بعد رحلة 12 ساعة .. صور

وصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بعد رحلة طيران استغرقت نحو اثنتي عشرة ساعة كاملة ، إلى مدينة فيكتوريا عاصمة سيشل استعدادًا لمباراة ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري بمضيفه فريق كوت دي أور بطل سيشل والمقرر اقامتها في الثانية عصر الأحد المقبل على ستاد لينيتيه بالعاصمة فيكتوريا.



كانت بعثة الفريق قد غادرت مطار القاهرة الدولي في الواحدة والنصف فجر اليوم على متن طائرة الخطوط الجوية الإماراتية المتجهة إلى دبي حيث وصلت إلى هناك في حوالي الساعة السادسة والنصف صباحًا بتوقيت دبي – الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة – ، حيث انتظرت البعثة والتي تضم ٣٩ فردا يتقدمهم محمد الخولي نائب رئيس النادي وأحمد عوض عضو مجلس الإدارة لنحو ساعتين بالمطار كترانزيت قبل أن تستقل طائرة أخرى إلى العاصمة فيكتوريا.



استقبل البعثة بالمطار الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي ورئيس البعثة ومعه اللواء ياسر سالم مدير الكرة والكابتن ياسر عزت مدرب الفريق والذي سبقوا البعثة إلى هناك قبل نحو يومين .



تم انهاء اجراءات الوصول في سلاسة ويسر ، حيث غادرت البعثة المطار متوجهةً الى مقر اقامتها للخلود للراحة بعض الوقت قبل أن يؤدي الفريق مساء اليوم مرانه الأول على الملعب الفرعي لاستاد لينيتيه استعدادًا لمباراة الأحد المقبل.