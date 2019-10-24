في سوتشي.. روسيا وإثيوبيا توقعان اتفاقا بشأن الطاقة النووية

وقعت إثيوبيا وروسيا اتفاقية حكومية دولية بشأن التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، على هامش القمة الروسية الإفريقية في مدينة سوتشي الروسية.



وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن "الوثيقة تضع أساسًا قانونيًا للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك مساعدة روسيا في إنشاء وتطوير مرافق البنية التحتية النووية في إثيوبيا، وأنظمة الأمن النووي والإشعاعي، والحماية المادية للمواد النووية ، ومصادر الإشعاع ومواقع التخزين النووية".



ولفتت إلى أن الاتفاق ينص أيضا على التعاون في مجال المحاسبة والرقابة على المواد النووية والمواد المشعة والنفايات، والبحوث الأساسية والتطبيقية المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وإنتاج النظائر المشعة واستخدامها في الصناعات والطب والزراعة، وكذلك التعاون في استخدام تقنيات الإشعاع والطب النووي وتدريب وتأهيل الموظفين والخبراء في المجال النووي.



أشارت شركة روساتوم الحكومية للطاقة النووية الروسية إلى أن الاتفاق سيمهد الطريق للحوار في الصناعة النووية، وكذلك لتنفيذ مشاريع محددة. وسيتم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة لتسهيل التعاون النووي بين البلدين.



