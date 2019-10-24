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رياضة

خالد الغندور يؤدي التمارين الرياضية داخل الجيم

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:49 م
خالد الغندور
خالد الغندور
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محمد بدران
نشر خالد الغندور لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، صورة جديدة على صفحته بموقع "إنستجرام" فى "الجيم".

وظهر الغندور داخل الجيم أثناء خضوعه للتدريبات البدنية ويستعرض لياقته البدنية، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.

ويلتقي الزمالك مع فريق جينيراسيون فوت السنغالي في اياب دور الــ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في الثامنة مساء اليوم على ملعب السلام.

ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، و سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم أندية أول أغسطس الأنجولي، زيسكو الزامبى، مازيمبى الكونغولى، فيما و الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.
خالد الغندور يؤدي التمارين الرياضية داخل الجيم
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