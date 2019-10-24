عمرو محمود ياسين يحرج زوجته على الهواء

قال الفنان عمرو محمود ياسين، إنه ارتبط بزوجته بعد قصة حب استمرت خلال المرحلة الثانوية و انتهت بالزواج فى المرحلة الجامعية.



وأضاف عمرو محمود ياسين، خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، أن الحب كان متبادلا بينهما، خلال الدراسة بمدرسة الحرية الثانوية بالدقى.



وفى نفس السياق تدخلت الإعلامية آيات أباظة، زوجة الفنان عمرو محمود ياسين، فى الحديث وقالت إن زوجها هو من أعرب لها فى البداية عن حبه، ليرد الفنان: " أنا اللى اقول الكلام ده مش انت" .



وتفاعل الجمهور الموجود فى الاستوديو معهم وقام بالتصفيق لهم.

