البحر الأسود يتصدر نسب المشاهدة والثمانينات يتذيل القائمة

تمكن مسلسل "البحر الأسود "، من تصدر نسب المشاهدة أمس الثلاثاء، حيث جاء بالمركز الأول بقائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة وفقًا لموقع gecce التركي.



وجاء في المركز الثاني مسلسل اسمى ملك ، وجاء مسلسل العشق الفخر فى المرتبة الثالثة ، بينما الرصاصة فى المركز الرابع .



وحصل مسلسل اليمين علي المركز الخامس ، نظرًا الى اذاعته بشكل يومى ، وتذيل مسلسل التمانيات القائمة بعدما احتل المركز السادس .