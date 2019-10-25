بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار

حرصت الفنانة هنا شيحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بـ stories جديدة لها تجمعها بالفنان عمرو دياب ودينا الشربينى و بعض الأصدقاء خلال تواجدها فى المطار.



خطفت دينا الشربينى الأنظار فى الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون أسود مع تي شيرت أسود مقلم، ونسقت معهما وشاح جمع بين اللون الأحمر والبرتقالى.



وانتعلت حذاء رياضيا مسطحا باللون الأسود، واعتمدت على خصلات شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل و اعتمدت على جمالها الطبيعي.

